⚡️ Девять сёл Раздольненского района остались без газа Причина — авария на магистральных объектах. Газоснабжение приостановлено в сёлах Аврора, Котовское, Кукушкино, Орловка, Рылеевка, Серебрянка, Славное, Славянское и Соколы.
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