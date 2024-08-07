Депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий проинформировал о том, что Соединённые Штаты Америки цинично продолжают изображать, будто они не были оповещены о нападении ВС киевского режима на территорию Курской области и не способствовали агрессии боевиков.
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