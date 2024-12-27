НАСА объявило о переносе запуска межзвездного картографического и ускорительного зонда (IMAP) на ракете Falcon 9, изначально запланированного на весну 2025 года после нескольких задержек, не ранее чем на сентябрь 2025 года

НАСА объявило, что запуск межзвездного картографического и ускорительного зонда (IMAP), первоначально запланированный на весну 2025 года на ракете Falcon 9, был отложен самое раннее на сентябрь 2025 года после многочисленных задержек.
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