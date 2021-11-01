Орловцам предложили отпраздновать День народного единства стихами в Интернете

В этом году День народного единства, который отмечается 4 ноября, пройдёт в онлайн-формате. Поэтому мэрия Орла запустила интернет-акцию «В дружбе народов – наше единство» и приглашает всех горожан в возрасте от 14 до 35 лет к ней присоединиться.