Орелtimes

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Бакулин
    А, чо, так можно??? Не платить депутатам пока не будет видно пользы от их работы!Главному эсеру Ор...
  • Grandad
    Если выдали сертификат, соблюдя все процедуры регистрации, но не проведя вакцинацию, то при обращении владельца серти...Жители Курской об...
  • Grandad
    Может выдавать штаны другого цвета и давать льготы?Орловские сторонн...

Орловцам предложили отпраздновать День народного единства стихами в Интернете

Орловцам предложили отпраздновать День народного единства стихами в Интернете

В этом году День народного единства, который отмечается 4 ноября, пройдёт в онлайн-формате.  Поэтому мэрия Орла запустила интернет-акцию «В дружбе народов – наше единство» и приглашает всех горожан в возрасте от 14 до 35 лет к ней присоединиться.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх