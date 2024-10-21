Оптимистический настрой способствует снижению прокрастинации — исследование

Люди, оптимистично настроенные относительно своего будущего, менее склонны к прокрастинации. Исследование выявило, что те, кто ожидает снижения уровня стресса в перспективе, проявляют меньшую склонность к откладыванию дел, в то время как взгляды на личное благополучие не оказывают значительного влияния.