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Zero Hedge

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NY Lawmaker Launches $30 Million Effort To Coordinate Democrat Control Of AI

NY Lawmaker Launches $30 Million Effort To Coordinate Democrat Control Of AI

NY Lawmaker Launches $30 Million Effort To Coordinate Democrat Control Of AI New York Assemblymember Alex Bores is launching a $30 million effort to unite Democrats behind a common artificial intelligence regulatory agenda ahead of the 2028 elections, taking the issue that defined his unsuccessful congressional campaign to a national stage.

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