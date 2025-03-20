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Петербургский дневник

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Петербург занял второе место среди мегаполисов по количеству сделок с новостройками в феврале

Петербург занял второе место среди мегаполисов по количеству сделок с новостройками в феврале

Было подписано более 2 тысяч договоров долевого участия Согласно данным сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек», в феврале 2025 года в 15 из 16 крупнейших городов России наблюдается положительная тенденция в объеме сделок с новыми квартирами.

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