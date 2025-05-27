Крупный пожар угрожает селу Верх-Усугли

Крупный пожар развернулся совсем близко к селу Верх-Усугли. Об этом ZAB.RU сообщили очевидцы.Как уточнили в краевом Минприроды, пожар, который угрожает населенному пункту, по предварительным данным возник на территории поселения.
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