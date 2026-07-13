Жителей Казани терроризируют крысы с парковки КФУ

Жители Казани бьют тревогу: на месте долгожданного Республиканского центра робототехники, который обещали построить ещё в 2024 году, развернулась не стройка, а полчища грызунов облюбовали мусорные контейнеры рядом со школой для одарённых детей «СОлНЦе».