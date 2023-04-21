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В Армении могут ввести добровольную срочную службу для женщин

В Армении могут ввести добровольную срочную службу для женщин

Армянское правительство одобрило законопроект, в котором говорится о 6-месячной службе женщинВ скором времени в Национальное собрание Армении будет направлен законопроект, предполагающий введение добровольной воинской службы для лиц женского пола.

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