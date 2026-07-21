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Intel анонсировала новую волну сокращений в подразделении дата-центров

Intel анонсировала новую волну сокращений в подразделении дата-центров

Американская корпорация Intel Corp., один из крупнейших мировых производителей полупроводников и компьютерных компонентов, объявила о подготовке нового раунда сокращения персонала в своем ключевом подразделении центров обработки данных (Data Center and AI).

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