Осталось 34 шайбы: Овечкин приблизился к «вечному» рекорду Гретцки

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забил шайбу в матче первенства против клуба «Каролины Харрикейнз» и приблизился к «вечному» рекорду канадца Уэйна Гретцки.
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