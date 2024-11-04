Осталось 34 шайбы: Овечкин приблизился к «вечному» рекорду Гретцки

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забил шайбу в матче первенства против клуба «Каролины Харрикейнз» и приблизился к «вечному» рекорду канадца Уэйна Гретцки.