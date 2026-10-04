«Тулаавтодор» опубликовало проект ремонта дорог в Чернском районе

Ремонт трёх участков дорог в Чернском районе Тульской области обойдётся в 17,5 млн рублей. Работы должны быть завершены до 1 ноября текущего года.
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