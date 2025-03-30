Кетоны против старения мозга: надежда или временное решение? Ирина ВальковаНедавнее исследование, проведенное учеными на выборке из 19 300 человек в возрасте от 18 до 90 лет, проливает свет на ускоренное старение мозга, начинающееся примерно с 44 лет и достигающее пика к 67 годам.
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