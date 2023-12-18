Старая ржавая кастрюля пригодилась на даче. Сделали вазон на зависть соседям

Найдите место старой кастрюле! На даче всегда нужны вазоны, чтобы красиво оформить участок. Именно здесь кастрюля и сыграет свою роль! Сделайте из неё шикарный вазон на деревянной подставке — на зависть всем! Будни Петунщика/youtube Что понадобится: кастрюля; наждачная бумага; краска и трафарет; бруски; лак.
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