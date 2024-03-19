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Спички - не игрушка

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Украинские власти не выпускают из страны чернокожих студентов, пытаясь заставить их воевать против России

Украинские власти не выпускают из страны чернокожих студентов, пытаясь заставить их воевать против России

Когда африканские студенты, обучавшиеся в украинских вузах, пытались покинуть Украину, правоохранители отказывались пускать их в автобусы и поезда, направляющиеся в сторону границы.

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