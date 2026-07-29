Zero Hedge
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Watch: US Navy's New Suicide Drone Boats Help Sink Decommissioned Amphibious Assault Ship

Watch: US Navy's New Suicide Drone Boats Help Sink Decommissioned Amphibious Assault Ship The US military has effectively taken a page from Ukraine's drone-boat playbook, using a swarm attack against high-value Iranian maritime assets earlier this month.

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