Радиоактивные авиационные часы обнаружили таможенники в посылке

Уровень естественного радиационного фона у часов был превышен в 20 раз. На поверхности устройства, как показала проверка в Домодедово, уровень ионизирующего излучения составляет 2,75 мкЗв/ч (микрозиверт в час), сообщают в ФТС 12 октября 2026 года, в понедельник.