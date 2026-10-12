Радиоактивные авиационные часы обнаружили таможенники в посылке

Уровень естественного радиационного фона у часов был превышен в 20 раз. На поверхности устройства, как показала проверка в Домодедово, уровень ионизирующего излучения составляет 2,75 мкЗв/ч (микрозиверт в час), сообщают в ФТС 12 октября 2026 года, в понедельник.
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