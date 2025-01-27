Наблюдатель из Швейцарии назвал выборы в Белоруссии абсолютно демократичными

Независимый наблюдатель из Швейцарии, председатель общественной организации «Молодежь за брак и семью», генеральный секретарь Общества российско-швейцарской дружбы Вильгельм Висс заявил, что выборы в Белоруссии прошли абсолютно демократично.
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