Категория медработников, которые не рекомендуют гражданам делать прививки от коронавиуса, немногочисленна.
Мурашко оценил долю противников вакцинации от COVID-19 среди медиков
Комментарии
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Ирина Черных
Может быть Мурашко ответит на вопрос: Ивестно, что от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более чем в 20-ть раз больше людей, чем от коронавируса, но ни министр здравоозранения, ни другие ответственные работники по здравоозранению не настаивают на строительстве доступных для людей бассейнов, посадке сосновых лесов, организации профилакториев и т.п., для профилактики и борьбы с сердечео-сосудистыми заболеваниями. А на борьбу коронавирусом тратятся из бюджета миллиарды, строятся какие-то специальные сооружения, включена агрессивная реклама, подключены все СМИ, вводятся QR-коды?
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19 час.
Валентин Щербаков
Создали пять вакцин, однако ВОЗ и ЕС до сих пор не сертифицировали, а вот препаратов от ковида не было и нет. Чем лечим, непонятно, зато по смертности - впереди планеты всей. Помогали всем, кто хотел, выезжали на борьбу с ковидом в некоторые страны Европы, а сами, как всегда, без штанов, зато "лечим" бесполезной пустышкой арбидолом, детищем Голиковой.
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12 час.
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