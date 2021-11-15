Мурашко оценил долю противников вакцинации от COVID-19 среди медиков

Ирина Черных

Может быть Мурашко ответит на вопрос: Ивестно, что от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более чем в 20-ть раз больше людей, чем от коронавируса, но ни министр здравоозранения, ни другие ответственные работники по здравоозранению не настаивают на строительстве доступных для людей бассейнов, посадке сосновых лесов, организации профилакториев и т.п., для профилактики и борьбы с сердечео-сосудистыми заболеваниями. А на борьбу коронавирусом тратятся из бюджета миллиарды, строятся какие-то специальные сооружения, включена агрессивная реклама, подключены все СМИ, вводятся QR-коды?