Сколько кандидатов могут претендовать на должность мэра столицы

На пост мэра Кишинева могут претендовать 29 кандидатов. Еще 7 кандидатов представили свои документы в Муниципальный избирательный совет Кишинева в последний день регистрации для участия в местных выборах, запланированных на 5 ноября.
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