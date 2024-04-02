Эксперт НАТО предупреждает о возможном перевороте в ходе конфликта Ольга ВайленкоРоссийские фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (ФАБ с УМПК) стали новым ужасом для Украины и её западных союзников.