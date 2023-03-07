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Жены участников СВО расскажут о героях и о себе в пресс-центре «Патриот»

Жены участников СВО расскажут о героях и о себе в пресс-центре «Патриот»

Специальная военная операция идет второй год. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины: «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

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