Центр современного искусства М'АРС представляет иммерсивную мультимедиа выставку «SENSE. Геометрия чувств»

ЦСИ М’АРС, продолжая осваивать сферу психотрансформационного зрелищного искусства представляет главную премьеру года – новый масштабный выставочный проект, который даёт зрителю возможность не только созерцать, а ещё – испытывать мощный терапевтический эффект, укреплять духовные опоры и получать глубокие осознания.
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