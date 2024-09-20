Центр современного искусства М'АРС представляет иммерсивную мультимедиа выставку «SENSE. Геометрия чувств»

ЦСИ М’АРС, продолжая осваивать сферу психотрансформационного зрелищного искусства представляет главную премьеру года – новый масштабный выставочный проект, который даёт зрителю возможность не только созерцать, а ещё – испытывать мощный терапевтический эффект, укреплять духовные опоры и получать глубокие осознания.