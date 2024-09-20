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  • YYYYYYY XXXXXXX
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  • катя Подвойская (-)
    этому мастеру в психушке место, а не кафе разрисовывать всякой херн.......... Это он что так видит русский мир???????...На улице Белинско...
  • lady lyudmila
    Вот пусть там и развивается.Эмин Агаларов при...

Центр современного искусства М'АРС представляет иммерсивную мультимедиа выставку «SENSE. Геометрия чувств»

Центр современного искусства М'АРС представляет иммерсивную мультимедиа выставку «SENSE. Геометрия чувств»

ЦСИ М’АРС, продолжая осваивать сферу психотрансформационного зрелищного искусства представляет главную премьеру года – новый масштабный выставочный проект, который даёт зрителю возможность не только созерцать, а ещё – испытывать мощный терапевтический эффект, укреплять духовные опоры и получать глубокие осознания.

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