ВС РФ почти закончили штурм огнеупорного комбината в центре Часова Яра

Начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» с позывным Чукча рассказал о штурме комбината в центре Часова Яра.
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