Знакомьтесь: семья Васильевых!Эта многодетная семья – яркий пример социально-ответственной современной семьи, где дети достигли значимых успехов в обучении, творческой, спортивной деятельности, имеют награды за участие в олимпиадах и конкурсах.
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