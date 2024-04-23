В Тулуне впервые сыграли свадьбу в библиотеке

19 апреля Центральная городская библиотека Тулуна распахнула свои двери для традиционной ежегодной акции “Библионочь”, на этот раз посвященной предстоящему дню рождения величайшего русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина.
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