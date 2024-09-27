В Казани пройдут традиционные сельхозярмарки

В Казани 28 сентября пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, где жители смогут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, а также товары для подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных.
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