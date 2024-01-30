Не мешайте Боре облажаться

Владимир Ильин

Кто такой Бородин, который «попросил Генпрокуратуру проверить Надеждина на предмет иностранных связей»? Возможно, он (Надеждин) совсем не такой «идиот», как «Олег Стародубцев», который пытается внести свою лепту в шельмовании протестного электората? Кстати, поддерживаю автора – «Дайте Борису облажаться по полной, сделайте так, чтобы» он СМОГ «предъявить обществу свои 2%»!