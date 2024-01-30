Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Не мешайте Боре облажаться

Не мешайте Боре облажаться

  Боря, вне всяких сомнений, большой чудак. Только не совсем  чудак, -чуть-чуть на другую букву.

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Комментарии
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Владимир Ильин
Кто такой Бородин, который «попросил Генпрокуратуру проверить Надеждина на предмет иностранных связей»? Возможно, он (Надеждин) совсем не такой «идиот», как «Олег Стародубцев», который пытается внести свою лепту в шельмовании протестного электората? Кстати, поддерживаю автора – «Дайте Борису облажаться по полной, сделайте так, чтобы» он СМОГ «предъявить обществу свои 2%»!
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