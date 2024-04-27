Кухня и дом
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Кухня и дом

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Свежие комментарии

Рассказываем, какой популярный продукт, на самом деле, помогает сбросить вес (а не набрать его).

Рассказываем, какой популярный продукт, на самом деле, помогает сбросить вес (а не набрать его).

﻿﻿Фрукты когда-то считались краеугольным камнем здорового питания. Но в какой-то момент диетологи и фитнес-тренеры начали утверждать, что продукты на самом деле перенасыщены сахаром и могут привести к быстрому набору веса.

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