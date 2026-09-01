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МОСИНФОРМ

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МБМ проведет конференцию для предпринимателей в сфере детских товаров и услуг

МБМ проведет конференцию для предпринимателей в сфере детских товаров и услуг

Бесплатная конференция «Бизнес не по-детски: привлечение инвестиций» состоится в Москве 7 сентября. Ее организует ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

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