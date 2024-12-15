В петербургской Филармонии джазовой музыки пройдет вечер композитора Анатолия Кальварского

Его произведения исполнит народный артист России Давид Голощекин и джазовый биг-бэнд Jazz-Philharmonic orchestra Сегодня, 15 декабря, на сцене петербургской Филармонии джазовой музыки пройдет концерт композитора Анатолия Кальварского, посвященный 90-летию музыканта.
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