Российские знаменитости, родившиеся в Крыму, кто они?

Когда информация идёт потоком, на слух воспринимаются лишь фамилия и имя какого-либо широко известного в России человека, а потом идут ассоциации с его деятельностью – на каком поприще стал знаменитым, чего добился и какой самый узнаваемый продукт в социуме или культуре? А где родился и крестился – это уже информация для особо пытливых и вдумчивых людей, которые привыкли анализировать происходящие события во взаимосвязи личности и истории.