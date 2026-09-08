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Повестку переговоров по Украине теперь определяют условия Москвы, заявил эксперт

Повестку переговоров по Украине теперь определяют условия Москвы, заявил эксперт

Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире программы «Мнение» , что слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о положительных результатах переговоров о мире в Москве и Киеве было ожидаемым, а на повестке дня стоят условия, предъявленные российской стороной.

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