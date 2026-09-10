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Царьград

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В Первомайске прорвало трубу: без воды остались 9 улиц и 5 соцучреждений

В Первомайске прорвало трубу: без воды остались 9 улиц и 5 соцучреждений

В Первомайске утром 24 августа произошла коммунальная авария — на улице Чкалова прорвало трубу, в результате чего без холодной воды остались девять улиц и пять социальных учреждений.

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