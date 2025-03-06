Дайджест дня: бренд Rosva, Suzutech для России и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На калужском заводе «Автомобильные технологии» (бывший ПСМА) началось производство машин под новой маркой Rosva, которая была зарегистрирована еще год назад.
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