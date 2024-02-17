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В Орловскую область прибыла делегация Военно-гражданской администрации Харьковской области

В Орловскую область прибыла делегация Военно-гражданской администрации Харьковской области

Сегодня, 17 февраля, в областной администрации состоялась встреча главы Орловской области с руководителем Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым и министром здравоохранения Военно-гражданской администрации Харьковской области Тамерланом Гогичаевым.

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