В Орловскую область прибыла делегация Военно-гражданской администрации Харьковской области

Сегодня, 17 февраля, в областной администрации состоялась встреча главы Орловской области с руководителем Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым и министром здравоохранения Военно-гражданской администрации Харьковской области Тамерланом Гогичаевым.
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