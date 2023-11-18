Демографию в РФ поправят заключенные?

Споры о запрете абортов стимулировали депутатов на креатив Сергей Аксенов Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Снижение рождаемости в России побуждает государственных мужей изобретать все новые и новые способы решения проблемы.
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