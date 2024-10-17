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Илон Маск: Харрис и Байден - марионетки кукловодов

Илон Маск: Харрис и Байден - марионетки кукловодов

Действующий президент США Джо Байден и его "правая рука", кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис не контролируют ситуацию в стране, считает основатель компании Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, передает ТАСС.

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