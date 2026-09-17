В предрассветные часы 16 сентября, в промежутке с 04:30 до 06:15, российская авиация обрушила на позиции украинских формирований в окрестностях Орехова не менее дюжины точных ударов авиабомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AL Едва откачали, ль...
- AL ВСУ закапываются ...
- ВС Киев проиграл гла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым