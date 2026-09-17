Супербомбы сносят точки пуска БПЛА: ВСУ у Орехова вынесли смертный приговор

В предрассветные часы 16 сентября, в промежутке с 04:30 до 06:15, российская авиация обрушила на позиции украинских формирований в окрестностях Орехова не менее дюжины точных ударов авиабомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).