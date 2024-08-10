Штаты засуетились: сотни иранских боеголовок со спутниковым наведением вот-вот полетят на украинские позиции

Украине можно разрушать жилые дома,торговые центры и рынки,убивать мирных жителей за то,что они русские.Россия позволит себе симметричный ответ без иранский баллистических ракет.Ударить по логистики НАТО на Украине,школам,пока каникулы,по торговым центрам.Google дал координаты всех строений.Там много все горючего.Рынок на Украине главный центр совершения покупок. Рейд на плечах отступающих частей ВСУ на Сумы,Чернигов и Киев недалеко.С востока Запорожье,Кривой Рог,Днепропетровск,Павлодар.С воздуха,морей,с суши.Калибрами,Искандерами,Х-101,Х-55.Теперь никаких переговоров.Условия российские.Никаких уступок.Война пойдет по полной.всеми системами вооружений.Танки пройдут по площадям городов.Гуманизм у СВО закончился после Курска.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Пора бы дать понятие , кто здесь является агрессором . Агрессор в полном его смысле слова является США , которые натравливая народы развязывают горячие войны . И почему до сих пор дипломаты напрямую не объясняют народам мира простую истину . А ведь народы слушают и думают , что действительно мы враги всего человечества , тираны народов . не надо так молчать , а говорить как и они больше и красочней с достоверной информацией и страшными фотодокументами по всем каналам и в великом множестве