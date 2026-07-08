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Рост резервов Bitcoin на биржах усиливает риски для текущего восстановления

Текущая ситуация на рынке Bitcoin выглядит неоднозначной. Несмотря на сохраняющийся оптимизм участников срочного рынка, структура ончейн-показателей пока не подтверждает формирование устойчивого восходящего тренда.

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