Рост резервов Bitcoin на биржах усиливает риски для текущего восстановления

Текущая ситуация на рынке Bitcoin выглядит неоднозначной. Несмотря на сохраняющийся оптимизм участников срочного рынка, структура ончейн-показателей пока не подтверждает формирование устойчивого восходящего тренда.
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