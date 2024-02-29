«Оплатите налог на СВО». Раскрыта новая схема обмана россиян

Мошенники разработали новую схему обмана пользователей, в рамках которой рассылают письма с предупреждением о списании средств для уплаты нового налога на специальную военную операцию, сообщает PRIMPRESS.
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