Без срока давности: Юг России накроет волна земельной деприватизации?

Людмила Лиханова Михаил Сартин Пока на уровне болтовни, а этого добра мы хапнули по самые уши. Где дела? ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТЕ? И, КСТАТИ, ПРЯМ СЕЙЧАС ИДЕТ ПЕРЕДАЧА ПРО СОЧИНСКОГО АВТОРИТЕТА ТАТУЛЯНА-РОБСОНА КОТОРЫЙ НАХАПАЛ ВСЕГО И ВЕЗДЕ. ОН СБЕЖАЛ, А ЕГО ИМУЩЕСТВО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, И НЕ ТОЛЬКО ЕГО, УХОДИТ ПОД ГОСУДАРСТВО.

Николай Кузнецов Тогда толку с этого только для собственников (новых)