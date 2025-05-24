Май 2025 года войдет в историю российской приватизации как революционное начало новой эпохи и новой волны деприватизации.
Без срока давности: Юг России накроет волна земельной деприватизации?
Комментарии
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Людмила Лиханова
Михаил Сартин Пока на уровне болтовни, а этого добра мы хапнули по самые уши. Где дела? ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТЕ? И, КСТАТИ, ПРЯМ СЕЙЧАС ИДЕТ ПЕРЕДАЧА ПРО СОЧИНСКОГО АВТОРИТЕТА ТАТУЛЯНА-РОБСОНА КОТОРЫЙ НАХАПАЛ ВСЕГО И ВЕЗДЕ. ОН СБЕЖАЛ, А ЕГО ИМУЩЕСТВО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, И НЕ ТОЛЬКО ЕГО, УХОДИТ ПОД ГОСУДАРСТВО.
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1 час.
Николай Кузнецов
Тогда толку с этого только для собственников (новых)
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1 час.
Игорь Максаков
По мне кажется, что пыль возможно пускают в глаза, чтобы снять напряжёнку. Народ итак в трансе от того, что обогатили всё ворьё, а они и воевать не хотят на СВО, а то как-то неправильно получается, им всё, а, народу на котором страна держится ничего, кроме нищенских пособий.
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6 мин.
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