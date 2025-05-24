Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 727 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Максаков
    По мне кажется, что пыль возможно пускают в глаза, чтобы снять напряжёнку. Народ итак в трансе от того, что обогатили...Без срока давност...
  • Искандер
    Подло и мерзко ждать когда бойцы ВСО вернутся и будут вынуждены разгребать ещё и дерьмо, которое скопилось в тылу. По..."В общак братьям"...
  • Искандер
    "Ельцин Центр" – всё, и осталось сменить название?" Щаззз. Всего-то - одна жидовка из кормящегося на ЕБНоцентре кагал...Замдиректора бежа...

Без срока давности: Юг России накроет волна земельной деприватизации?

Без срока давности: Юг России накроет волна земельной деприватизации?

Май 2025 года войдет в историю российской приватизации как революционное начало новой эпохи и новой волны деприватизации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Михаил Сартин Пока на уровне болтовни, а этого добра мы хапнули по самые уши. Где дела? ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТЕ? И, КСТАТИ, ПРЯМ СЕЙЧАС ИДЕТ ПЕРЕДАЧА ПРО СОЧИНСКОГО АВТОРИТЕТА ТАТУЛЯНА-РОБСОНА КОТОРЫЙ НАХАПАЛ ВСЕГО И ВЕЗДЕ. ОН СБЕЖАЛ, А ЕГО ИМУЩЕСТВО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, И НЕ ТОЛЬКО ЕГО, УХОДИТ ПОД ГОСУДАРСТВО.
Ответить
1 час.
Николай Кузнецов
Тогда толку с этого только для собственников (новых)
Ответить
1 час.
Игорь Максаков
По мне кажется, что пыль возможно пускают в глаза, чтобы снять напряжёнку. Народ итак в трансе от того, что обогатили всё ворьё, а они и воевать не хотят на СВО, а то как-то неправильно получается, им всё, а, народу на котором страна держится ничего, кроме нищенских пособий.
Ответить
6 мин.
наверх