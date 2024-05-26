Зеленский раскритиковал Байдена и Си Цзиньпина за отказ посетить «саммит мира»

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал в своем последнем видеообращении президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина за отказ политиков принять участие в швейцарском саммите по Украине.
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