Ян Лисневский: "PAS после выборов может создать альянс с любой партией"

Правящая в Молдове партия "Действие и солидарность" после 4 лет полноценной власти не захочет делить с кем-то эту власть, но, с другой стороны, по тем или иным приказам, либо просьбам с Запада, либо с Востока, например, даже России, они сделают альянс с любой партией.