Эксперт указал на риски мировой безопасности из-за ядерных испытаний США

Проверка боеготовности ядерных сил сдерживания, в рамках которой США планируют провести два пуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в начале июня, невзирая на стандартность процедуры, сохраняет за собой значительные риски эскалации как региональных, так и мировых конфликтов.