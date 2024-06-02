Эксперт указал на риски мировой безопасности из-за ядерных испытаний США

Проверка боеготовности ядерных сил сдерживания, в рамках которой США планируют провести два пуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в начале июня, невзирая на стандартность процедуры, сохраняет за собой значительные риски эскалации как региональных, так и мировых конфликтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии