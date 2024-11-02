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Царьград

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Врачам в Подмосковье пришлось доставать иглу из уретры школьника

Врачам в Подмосковье пришлось доставать иглу из уретры школьника

Ребенок поступил в больницу с жалобами на острую боль в мочеиспускательном канале.Инородный предмет длиной 7 см извлекли из уретры ребенка врачи Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах.

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