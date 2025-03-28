С 1 апреля изменится график движения пригородных поездов Балтийского направления

Новое расписание будет актуально до 17 апреля В связи с плановым ремонтом железнодорожной инфраструктуры с 1 по 17 апреля изменится движение пригородных поездов на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги.
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