Вторая Холодная

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Несмотря на 13 число (марта 2024 года), интервью Президента РФ Путина В.В., данное политобозревателю Киселеву Д., на порядок важнее раннее данного Карлсону Т. . Хотя западлючие ничего не поняли дважды, это подтвердило аксиому об их природной тупости. Но это их проблема. Конец «500-летнего мракобесия и людоедства» «золотого миллиарда» окончен. Его итог плачевный – гибель нескольких миллиардов людей по всей планете в военных конфликтах и 2-х мировых войнах, развязанных этими «белыми и пушистыми» мерзавцами. Начало интервью настроило на судьбоносный характер обращения российского Президента к миру. Это мировое событие, и по смыслу происходящего сейчас на Украине, и по сути мировых проблем за последние 25-30 лет. И никакая не предвыборная агитка. Путин В.В. не нуждается в рекламе. Его знают в мире абсолютно все. Взгляды разделяют большинство народонаселения планеты. Чего не скажешь о фашиствующем Западе. Иначе они никогда не жили и жить не могут.